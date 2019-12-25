На Планерной остановили "Шевроле" с водителем под наркотиками

Мужчина отказался от освидетельствования.

Незадолго до полуночи 3 марта сотрудники патрульно-постовой службы Приморского района остановили на Планерной улице подозрительный "Шевроле". Как рассказал "Дорожный инспектор", за рулем иномарки сидел водитель с признаками наркотического опьянения.

Отмечается, что 34-летний мужчина неохотно отвечал на вопросы полицейских и отказался от освидетельствования. Автомобилиста передали инспекторам районного ДПС. Известно, что ранее мужчина уже был лишен водительских прав за аналогичное правонарушение, теперь ему грозит уголовная ответственность за повторную поимку.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор