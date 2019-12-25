На Пионерской улице похитили человека

В полицию обратилась очевидица.

Днем в среду, 4 ноября, у дома №50 на улице Пионерской неизвестные мужчины на "Киа Рио" белого цвета посадили молодого человека в машину и уехали в неизвестном направлении. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Обратившаяся в полицию очевидица рассказала, что молодого человека звали Александр. По всей видимости, похищенный сопротивлялся. Отмечается, что в автомобиле находились двое мужчин славянской внешности.

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Фото: Piter.TV