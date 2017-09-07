Ночью и утром пятницы Петербург окутает туман

Синоптики обещают ночью и утром в пятницу туман. МЧС просит водителей соблюдать осторожность в связи с этим.

Осенняя погода преподнесет сюрприз горожанам. Ночью и утром в пятницу, 8 сентября, город окутает туман. Об этом сообщают петербургские синоптики. МЧС предупреждает о плохой видимости.

Прогноз погоды обещает в пятницу, 8 сентября, кратковременные дожди. Кроме того, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Ночью температура не поднимется выше 10 градусов. а днем воздух нагреется до 13-15 градусов.

Утром из-за тумана будет сложная ситуация на дорогах. Плохая видимость добавляет проблем водителям. Поэтому им советуют держать увеличенную дистанцию. А перед переходами притормаживать, так как пешехода можно не заметить из-за тумана.

Видео: Instagram / vladimirstriyskiy