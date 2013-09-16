На Парковой улице произошла серьезная авария с участием такси

Пассажир такси находится в больнице.

В Петербурге на Парковой улице у дома №9 произошла серьезная авария. Пострадал молодой человек 2001 года рождения, который вызвал такси от улицы Марата до улицы Типанова на работу. Об этом сообщает 78.ru.

Отмечается, что водитель Hyundai по пути выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Сотрудники ГИБДД приехали на место через 20 минут после аварии и забрали водителя.

Пассажир такси первое время чувствовал себя хорошо, однако позже состояние ухудшилось. В результате его отвезли в 26-ю городскую больницу на Костюшко. Сейчас молодой человек находится в больнице, ему должны сделать МРТ.

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Фото: pexels