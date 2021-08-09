На Netflix появился русский трейлер аниме "Ведьмак. Кошмар волка"

Вышел дублированный трейлер аниме "Ведьмак. Кошмар волка". Он появился на YouTube-канале Netflix Russia.
Зрителям в трейлере представили главного героя Весемира, который станет наставником Геральта из Ривии. В аниме будущий учитель изображен молодым и с модной прической. В напарницы ему определили ведьму.
Создатели мультфильма заявляют, что сюжет картины напрямую повлияет на события основного шоу с Генри Кавиллом
Премьера "Ведьмака. Кошмар волка" намечена на 23 августа.
Видео: Youtube/Netflix Russia
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