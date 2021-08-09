На Netflix появился русский трейлер аниме "Ведьмак. Кошмар волка"

Сюжет картины повлияет на события основного шоу с Генри Кавиллом.

Вышел дублированный трейлер аниме "Ведьмак. Кошмар волка". Он появился на YouTube-канале Netflix Russia.

Зрителям в трейлере представили главного героя Весемира, который станет наставником Геральта из Ривии. В аниме будущий учитель изображен молодым и с модной прической. В напарницы ему определили ведьму.

Создатели мультфильма заявляют, что сюжет картины напрямую повлияет на события основного шоу с Генри Кавиллом

Премьера "Ведьмака. Кошмар волка" намечена на 23 августа.

Видео: Youtube/Netflix Russia