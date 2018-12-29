На Народной улице снегоуборочный трактор "прилег" отдохнуть

В результате на помощь не вывезшему уборку трактору пришли несколько сотрудников аварийной бригады.

Крупногабаритная техника не смогла справиться с большим объемом выпавшего снега и перевернулась на бок. Для помощи сотруднику уборки отправилась бригада коммунальщиков. О происшествии рассказали местные жители.

По данным местных жителей, инцидент произошел в Невском районе по Народной улице. Очевидцы отмечают, что трактор завалился на бок около многоэтажного здания, когда пытался очистить территорию. На данный момент транспортное средство около 32 здания смогли оттащить и поднять.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб