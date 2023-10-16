На Мозырском НПЗ в Белоруссии произошел пожар

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Белоруссии произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
Инцидент произошел в воскресенье, 15 октября. К моменту прибытия пожарных на территории предприятия наблюдалось задымление из насосной комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Огонь был локализован. Пострадавших в результате происшествия нет. В ведомстве отметили, что устанавливается причина пожара.
Ранее мы сообщали, что в Москве потушили загоревшийся после ДТП автомобиль.
Видео: Telegram / МЧС Беларуси
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