На Мозырском НПЗ в Белоруссии произошел пожар

Пострадавших в результате происшествия нет.

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Белоруссии произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 октября. К моменту прибытия пожарных на территории предприятия наблюдалось задымление из насосной комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Огонь был локализован. Пострадавших в результате происшествия нет. В ведомстве отметили, что устанавливается причина пожара.

Ранее мы сообщали, что в Москве потушили загоревшийся после ДТП автомобиль.

Видео: Telegram / МЧС Беларуси