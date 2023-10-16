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На Мозырском НПЗ в Белоруссии произошел пожар

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Пострадавших в результате происшествия нет.

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Белоруссии произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 октября. К моменту прибытия пожарных на территории предприятия наблюдалось задымление из насосной комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Огонь был локализован. Пострадавших в результате происшествия нет. В ведомстве отметили, что устанавливается причина пожара.

Ранее мы сообщали, что в Москве потушили загоревшийся после ДТП автомобиль.

Видео: Telegram / МЧС Беларуси

Теги: белоруссия, мозырский нпз, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Мировые новости,

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