Видео: на Московском проспекте неизвестный напал с пистолетом на салон красоты

Грабитель забрал из кассы заведения 11 тысяч рублей.

В субботу, 4 августа, неизвестный мужчина с пистолетом напал на салон красоты, который располагается на Московском проспекте, в доме №204. Угрожая сотрудникам заведения оружием, грабитель забрал из кассы всю дневную выручку. Об этом сообщает портал "Мегаполис".

Отмечается, что инцидент произошел около 19:20 мск. Неизвестный забрал из кассы 11 тысяч рублей и поспешил скрыться. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают грабителя. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали, что грабители вынесли из квартиры пожилого петербуржца вещи на два миллиона рублей.

Видео: megapolisonline.ru