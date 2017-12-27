На Московской площади горит новогодняя ярмарка

На Московской площади пожарные ликвидируют последствия возгорания в торговых павильонах.

Прямо сейчас на Московском площади горят торговые павильоны. Как сообщают очевидцы, сначала пожар начался в одной торговой точке, но после пламя перекинулось на остальную ярмарку.

Известно, что сначала точку пытались потушить собственными силами. Однако, после была вызвана группа специалистов. В настоящее время пожар ликвидируют спасатели МЧС.

В результате инцидента, в огне пострадали семь павильонов. В них продавали глинтвейн, медовуху, икру, одежду и новогодние сувениры. Товар, который не затронул огонь, продавцы судорожно пытаются засунуть в сумки. Серьезную утратц товара ощутил владелец лавки с меховыми изделиями, у которого почти полностью сгорела продукция.

Пострадавших нет. Известно, что от огня пострадало восемь помещений.