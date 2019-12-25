На МКС будут выращивать человеческие органы

Клетки уже были подготовлены для выращивания.

Ученые из Швейцарии решили воплотить проект по производству человеческих тканей в условиях невесомости, то есть для этого они отправят на МКС стволовые клетки четырех разных людей. Клетки уже подготовлены. Информация об этом появилась на сайте Цюрихского университета.

Это необходимо, так как есть проблема трансплантации органов, их не хватит на всех. Так, 18 месяцев назад на МКС было отправлено 250 пробирок со стволовыми клетками. Спустя месяц они превратились в структуры, которые похожи на настоящие органы в уменьшенных размерах. Речь идет о костях, печени и хрящах.

По этой причине было решено 28 августа в космос отправить партию стволовых клеток. За ними будут следить астронавты.

На полученных органоидах можно будет тестировать новые лекарства, что исключит эксперименты над животными и максимально приблизит результаты к достоверным.

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