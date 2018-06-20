В среду, 27 марта, на Лисичанской улице загорелось производственное здание. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Местные жители отмечают, что из-за пожара на ближайшем участке дороги образовалась пробка.
Пожар в производственном здании на Лисичанской, затруднён проезд
отмечает очевидец
Причина пожара неизвестна. В данный момент с возгоранием борются пожарные. На место происшествия выехали 3 пожарные машины. О пострадавших пока никакой информации нет.
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Видео и фото: дтп и чп петербкрг/вк
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