На Лиговском проспекте кровельщики сломали крышу автобусной остановки

В центре Петербурге коммунальщики сломали автобусную остановку, очищая снег с крыши здания.

Днем 13 февраля на Лиговском проспекте коммунальщики испортили городское имущество. Сообщается, что сотрудники уборочной бригады сломали крышу автобусной остановки. Инцидент произошел из-за очистки крыши близ стоящего здания от снега и ледяных глыб. В результате зимние “осадки” приземлились на хрупкий павильон для ожидания транспорта.

Пользователей социальных сетей возмутила ситуация. Они жалуются на квалификацию и профессионализм работников.

Сведений о пострадавших петербуржцах не поступило. Однако, сегодня на улице Подводского от падения сосульки травму получила двухлетняя девочка.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП поСПб