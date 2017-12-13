Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
На Лиговском проспекте кровельщики сломали крышу автобусной остановки
Сегодня, 15:31
0
lesjasap
199

На Лиговском проспекте кровельщики сломали крышу автобусной остановки

0
 
 

В центре Петербурге коммунальщики сломали автобусную остановку, очищая снег с крыши здания.

Днем 13 февраля на Лиговском проспекте коммунальщики испортили городское имущество. Сообщается, что сотрудники уборочной бригады сломали крышу автобусной остановки. Инцидент произошел из-за очистки крыши близ стоящего здания от снега и ледяных глыб. В результате зимние “осадки” приземлились на хрупкий павильон для ожидания транспорта. 

Пользователей социальных сетей возмутила ситуация. Они жалуются на квалификацию и профессионализм работников.

Сведений о пострадавших петербуржцах не поступило. Однако, сегодня на улице Подводского от падения сосульки травму получила двухлетняя девочка. 

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП поСПб

Теги: коммунальные службы , лиговский проспект , остановка , очистка крыш , сломали остановку , уборка снега
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5