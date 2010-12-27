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На Ленинском проспекте пожилая сотрудница "Малахита" лишилась дорогой иномарки
Сегодня, 17:04
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lesjasap
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На Ленинском проспекте пожилая сотрудница "Малахита" лишилась дорогой иномарки

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На юге Северной столицы у пенсионерки похитили дорогую машину.

В южной части Петербурга неизвестный преступник угнал дорогую иномарку у пожилой сотрудницы Морского машиностроительного бюро “Малахит”. Женщина заявила о пропаже автомобиля стоимостью 2,3 миллионов рублей.

По информации от заявительницы, транспортное средство было припарковано около дома под номером 96 корпус 1 по Ленинскому проспекту. Владелицей похищенного  “КИА Сорренто” является 63-летняя местная жительница. Она обнаружила исчезновение автомобиля с привычного места стоянки утром второго марта. Однако, преступление могло быть совершено в период с вечера первого марта.

Правоохранительные органы занимаются расследованием данного дела. Они установили, что машина была оборудована штатной сигнализацией, которая по неизвестной причине не сработала. 
 

Теги: ленинский проспект , малахит , пенсионеры , происшествия спб , угон автомобиля
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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