На Ленинском проспекте появится волейбольный центр с бассейном

На месте одного из здания петербургского морского технического университета на Ленинском проспекте, 101, появится спортивный комплекс. Соответствующее распоряжение вузу выдал Госстройнадзор, сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в двухэтажном центре разместят крупную волейбольную арену на 2000 зрителей, а также бассейн на 300 зрителей. Площадку рядом с водой приспособят для людей с ограниченными возможностями. Реконструировать здание планируется до конца текущего года.
Всего в апреле Госстройнадзор выдал 45 разрешений на строительство в городе.
Ранее мы писали, что новый детский сад в Петергофе откроется в начале осени.
Фото: pixabay
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