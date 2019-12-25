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На Ленинском проспекте появится волейбольный центр с бассейном
Сегодня, 17:09
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himif

На Ленинском проспекте появится волейбольный центр с бассейном

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Реконструкцию одного из зданий морского техуниверситета завершат до конца года.

На месте одного из здания петербургского морского технического университета на Ленинском проспекте, 101, появится спортивный комплекс. Соответствующее распоряжение вузу выдал Госстройнадзор, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в двухэтажном центре разместят крупную волейбольную арену на 2000 зрителей, а также бассейн на 300 зрителей. Площадку рядом с водой приспособят для людей с ограниченными возможностями. Реконструировать здание планируется до конца текущего года.

Всего в апреле Госстройнадзор выдал 45 разрешений на строительство в городе.

Ранее мы писали, что новый детский сад в Петергофе откроется в начале осени.

Фото: pixabay

Теги: бассейн, спорт, спортивный комплекс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Сергеев Паша
Сегодня 17:44

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