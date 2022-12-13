На Лафонской улице утром горела школа

С огнем боролись 17 спасателей и четыре спецмашины.

В Центральном районе сегодня утром, 28 января, горела школа № 157. Возгорание произошла на Лафонской, 1, лит. А. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В 3-этажном здании школы на 3-этаже в подсобном помещении площадью 12 "квадратов" огонь распространился по площади 7 "квадратов".

С огнем боролись 17 спасателей и четыре спецмашины. Кабинет оперативно потушили.

Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv