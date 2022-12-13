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На Лафонской улице утром горела школа
Сегодня, 11:26
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На Лафонской улице утром горела школа

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С огнем боролись 17 спасателей и четыре спецмашины.

В Центральном районе  сегодня утром, 28 января, горела школа № 157. Возгорание произошла на Лафонской, 1,  лит. А.  Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.      

В 3-этажном здании школы на 3-этаже в подсобном помещении площадью 12 "квадратов" огонь распространился по площади 7 "квадратов". 

С огнем боролись 17 спасателей и четыре спецмашины. Кабинет оперативно потушили. 

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: в субботу ночью автомобиль влетел в двери ночного клуба около станции "Ладожская".

Фото: Piter.tv

Теги: горела школа, лафонская улица, мчс, пожар в школе 157, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар, Картина дня,

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