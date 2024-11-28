На Ладожском мосту перекроют полосу движения в сторону Петербурга

Будет проходить аварийный ремонт шва.

С 21 июня по 4 июля на 40-м километре федеральной трассы Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург — Мурманск) в Кировском районе Ленинградской области будет частично ограничено движение транспорта. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад", ограничения связаны с аварийным ремонтом деформационного шва на неразводном пролётном строении Ладожского моста, где обнаружено разрушение бетона с оголением арматуры.

В направлении Санкт-Петербурга будет перекрыта одна из двух полос движения, оставшаяся полоса будет работать с ограничением скорости до 40 км/ч. Движение в сторону Мурманска сохранится без изменений. Дорожники подчеркивают, что работы носят срочный характер и необходимы для обеспечения безопасности движения.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства и рекомендует водителям заранее планировать маршруты, учитывая возможные задержки. Особое внимание следует уделить выбору времени поездки в часы пик и в преддверии выходных дней, когда нагрузка на трассу традиционно возрастает.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Вантовом мосту водитель проткнул колесо и угрожал ножом.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"