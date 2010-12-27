На Куйбышева подвал затопило фекалиями из-за очередной "куклы"

Забили трубы огромные скопления ветоши.

30 сентября авариная бригада петербургского "Водоканала" избавила подвал дома 23 по улице Куйбышева от затопления с фекалиями, сообщила пресс-служба учреждения. Очередная плотная "кукла" из остатков старой одежды и текстиля забила трубопровод.

"Водоканал" отмечает, что подтопленный дом не в первый раз набирает в подвалах воду с отходами. Сотрудники напоминают нерадивым горожанам о том, что в канализацию запрещено сбрасывать посторонние предметы наподобие тканей, строительного и бытового мусора, нерастворимых веществ.

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Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"