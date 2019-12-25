На Крите нашли отпечатки ног древнего человека

Возраст отпечатков составляет 6,05 млн лет.

Международная группа палеонтологов из Тюбингенского университета в Германии обнаружила на Крите древнейший отпечаток ноги предка человека. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Отмечается, что отпечатки ног были найдены в окаменевших отложениях прибрежного песка недалеко от деревни Трахилос. Возраст отпечатков составляет примерно 6,05 млн лет. Отмечается, что у раннего предка человека стопа была более короткая, если сравнивать с авторолопитеком. При этом нога была более узкой. Большой палец был крупным, а остальные — один меньше другого.

Отмечается, что 6 млн лет назад Крит соединялся с Грецией. В Греции в свою очередь 7,5 млн лет назад жили грекопитеки Graecopithecus freybergi. Предполагается, что отпечатки могут принадлежать им.

По мнению ученых, опустынивание, начавшееся 6,25 млн лет назад в Месопотамии, могло положить начало миграции в Африку европейских млекопитающих, включая обезьян.

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