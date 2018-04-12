На Комендантском и Демьяна Белого ночью горели машины

В дух районах Петербурга ночью сгорели несколько припаркованных автомобилей.

В Приморском и Калининском районах в ночь на 12 апреля нпо неустановленой причине горели машины. В первом случае пострадали две-три иномарки (по разным сведениям), во втором - два транспортных средства.

Пожар по Комендантскому проспекту начался вблизи дома под номером 32. Местные жители сначала услышали сильный хлопок, потом почувствовали запах гари, а затем и увидели огонь. Инцидент произошел около двух часов ночи. Петербуржцы записали на видео ситуацию.

На месте работали две спасательных команды. Также около поврежденных машин находились сотрудники полиции. После ликвидации пламени, пожарные распиливали корпус одной из легковушек. Установлено, что сначала возгорание затронуло одну машину. После пламя перекинулось на остальные.

Похожий случай произошел по улице Демьяна Белого. Там автомобиль загорелся в половину пятого утра. К месту инцидента также приезжали два пожарных расчета и правоохранительные органы.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

