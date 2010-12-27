На Книжных аллеях 10 театров покажут спектакли абсолютно бесплатно

Зрелищные уличные представления будут идти целый месяц!

На Книжных аллеях пройдут бесплатные спектакли от 10 театров. Об этом сообщает Петербургский Дневник.

Представления начнуться 4 августа и будут идти почти целый месяц, до 8 сентября.

Театр изначально зарождался как искусство уличное и искусство лицедейства, и проект стремится, чтобы каждый зритель увидел и оценил, что предлагает петербургская сцена, рассказывает генеральный директор Дирекции театрально-зрелищных касс Константин Федоровский.

Как отметили в дирекции, зрителей ждет разнообразие жанров: клоунада, комедии, драма и мюзикл. Прграмма также обещает быть разнообрзной и необычной. Часть спектаклей будет уже знакома культурным петербуржцам, однако, оставшиеся часть постановок станет неким "трейлером" к новому сезону. Новинки продемонстрируют фрагментами, чтобы сохранить интригу премьеры.

Проект "Книжные аллеи" стартовал два года назад, и на первоначальном этапе включал всего 8 театров.

Фото: Городская инсталляция "Аллея парящих зонтиков"/ВК