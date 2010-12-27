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На Книжных аллеях 10 театров покажут спектакли абсолютно бесплатно
Сегодня, 20:33
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IRINA_CHALKINA
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На Книжных аллеях 10 театров покажут спектакли абсолютно бесплатно

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Зрелищные уличные представления будут идти целый месяц!

На Книжных аллеях пройдут бесплатные спектакли от 10 театров. Об этом сообщает Петербургский Дневник. 

Представления начнуться 4 августа и будут идти почти целый месяц, до 8 сентября. 

Театр изначально зарождался как искусство уличное и искусство лицедейства, и проект стремится, чтобы каждый зритель увидел и оценил, что предлагает петербургская сцена, рассказывает генеральный директор Дирекции театрально-зрелищных касс Константин Федоровский.

Как отметили в дирекции, зрителей ждет разнообразие жанров: клоунада, комедии,  драма и мюзикл. Прграмма также обещает быть разнообрзной и необычной. Часть спектаклей будет уже знакома культурным петербуржцам, однако, оставшиеся часть постановок станет неким "трейлером" к новому сезону. Новинки продемонстрируют фрагментами, чтобы сохранить интригу премьеры. 

Проект "Книжные аллеи" стартовал два года назад, и на первоначальном этапе включал всего 8 театров. 

Фото: Городская инсталляция "Аллея парящих зонтиков"/ВК

Теги: книжная аллея , новый театральный сезон , театры
Категории: Лента новостей Новости СПб Культура

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