Жертвой инцидента стал один человек, еще шестеро пострадали.

На Киевском шоссе в Москве опрокинулась маршрутка. Об этом журналистам рассказали представители региональной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, в результате автомобильной аварии есть один погибших и шестеро пострадавших. По предварительным сведениям, водитель общественного транспорта не справился с управлением.

Водитель маршрутки не справился с управлением, в результате она опрокинулась. По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб, еще шесть получили ранения разной степени тяжести. пресс-служба ГИБДД

Установлено, что за рулем маршрутного такси коммерческого перевозчика находился 40-летний мужчина. Его транспортное средство сначало съехало с проезжей части, после чего опрокинулось. В момент ДТП в салоне находилось семь пассажиров. Один из них скончался.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы

