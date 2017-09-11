Видео: На Кантемировском мосту троллейбус оборвал провода

Очевидцы сняли на видео обрыв троллейбусных проводов на Кантемировском мосту. Искрящий провод упал на проезжую часть.

В понедельник, 11 сентября, произошло ЧП на Кантемировском мосту. Во второй половине дня троллейбус оборвал провода. Произошло это достаточно быстро. Троллейбус ехал не под проводами, а по соседней полосе. На одном из стыков оторвался один из "усов" электротранспорта. Это привело к обрыву провода.

Искрящие кабеля некоторое время летали над проезжей частью. Один упал между машинами. В районе разрыва появился дым.

Одна из машин оказалась практически в заложниках электричества. Так как провод упал ей между колес. Не известно, как место ЧП удалось объехать водителю, так как видео с места события обрывается.

Видео: Youtube / Мегаполис