Пострадавшими считаются три человека.

На Камчатке произошел пожар в корпусе строящейся школы. Об этом рассказали представители регионального экстренного ведомства. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что пострадал корпус учебного учреждения под номером 33 в Петропавловске-Камчатском. Он заполыхал утром 1 июня. Площадь возгорания составила почти 120 квадратных метров. Ранее сообщалось, что огонь распространился на 2 тысячи квадратных метров.

Горит около 120 кв. м здания. Остальная информация уточняется. пресс-служба ГУ МЧС по региону

По предварительным сведениям, в пожаре пострадали три человека. Они отравились продуктами горения. Пациенты пройдут амбулаторное лечение. Глава министерства строительства и жилищной политики Камчатки Андрей Дегодьев уточнил журналистам, что ущерб строящемуся зданию не нанесен. Возгорание началось из-за пенополистирола при нарушенит технологии производства работ.

Петербуржцы заметили пожар недалеко от посёлка Бугры.

Фото: ГУ МЧС по Камчатке

Видео: Telegram / Камчатка №1, YouTube / Новости Камчатки - Кам 24