Петербуржцы заметили пожар недалеко от посёлка Бугры

Граждане отмечают, что в воздухе пахнет пластмассой, а также летают "горелые кусочки", похожие на бумагу.

Во Всеволожском районе Ленобласти недалеко от посёлка Бугры петербуржцы заметили пожар. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщает "Петербургский дневник". По словам очевидцев, на месте происшествия уже работают пожарные.

Петербуржцы в социальных сетях делятся фотографиями и видеороликами, на которых виден черный глубокий дым с разных точек города. Кроме того, граждане отмечают, что в воздухе пахнет пластмассой, а также летают "горелые кусочки", похожие на бумагу.

В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее мы писали, что на Московском шоссе потушили пожар на складе.

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