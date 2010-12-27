На КАД в районе развязки с Московским шоссе полностью перекроют движение

В Петербурге 9 марта полностью закроют транспортное движение на КАД.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" предупреждает водителей Петербурга о том, что на КАДе А-118 в связи с производством работ по замене опорной части пролетного строения путепровода транспортной развязки на пересечении с Московским шоссе (М-10 "Россия") полностью перекроют движение по основному ходу и на съездах №9 и №12.

В период с 23.30 9 марта до 5.00 10 марта 2018 года будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на внутреннем кольце КАД. Объезд перекрытого участка будет осуществляться по улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга. Дополнительно будут закрыты для движения заезды на внутреннее кольцо КАД с Московского шоссе и Витебского проспекта.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский

Отмечается, что на участке ремонтных работ будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы. Также будет смонтирована световая сигнализация и привлечены машины прикрытия подрядной организации, оборудованные проблесковыми маяками и стробоскопами.

Кроме того, ФКУ Упрдор "Северо-Запад" подготовил для автомобилистов альтернативный маршрут движения: внутреннее кольцо КАД, съезд №3 (в Санкт-Петербург), Московское шоссе, съезд №7 (из Санкт-Петербурга), внутреннее кольцо КАД.