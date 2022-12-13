На КАД между ЗСД и Парашютной улицей ночью 26 января перекроют движение

Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции.

В ночь с 25 на 26 января внутреннее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для монтажа двух опор. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Время перекрытия: 01:30 – 01:45; 02:30 – 02:45; 03:30 – 03:45; 04:30 – 04:45. КАД будет полностью перекрываться для движения автомобильного транспорта по внутреннему кольцу КАД. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции.

Информация о полном перекрытии внутреннего кольца КАД будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Карта: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"