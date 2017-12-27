На КАД "Газель" перевернулась на бок после аварии

Днем в среду, 27 декабря, грузовая "Газель" перевернулась на кольцевой автодороге. Машина лежит поперек полос.

В среду, 27 декабря, на кольцевой автодороге произошло странное ДТП с участием "Газели". В районе поворота на Новое и Рыбацкое грузовая машина перевернулась на бок. При это автомобиль лежит поперек полос.

Обстоятельства аварии неизвестны. На видео с места события не видно второй машины, с которой могла столкнуться "Газель". Однако в районе ЧП затруднился проезд, так как машинам приходится объезжать поврежденные автомобиль.

Информации о пострадавших нет. Подробности инцидента выясняются.

Видео: Piter.tv