Они продлятся до конца мая.

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что в Петербурге в понедельник вступают в силу новые ограничения на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Новые ограничения коснутся от Антокольского переулка до улицы Бабушкина. На этом участке с 3 по 16 февраля планируют проложить новый водопровод. Кроме того, до 17 февраля работы по прокладке канализации заблокируют проезд на нечетной стороне набережной реки Карповки от Геслеровского моста к Каменноостровскому проспекту.

При этом до 29 мая автомобилисты не смогут проехать по Гороховой улице от Казанской улицы до набережной реки Мойки. На этом участке будут проводить ремонтно-реставрационные работы Лицея № 211 имени Пьера де Кубертена.

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