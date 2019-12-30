Анонимные минеры нашли новую почту для электронных угроз. Суды, школы и садики эвакуируются

Шантажисты вернулись после однодневного перерыва.

После однодневного перерыва неизвестные шантажисты снова взялись за минирование петербургских учреждений. Вероятно, 30 января анонимы были заняты поиском нового почтового сервиса – их предыдущую платформу начал блокировать Роскомнадзор за рассылку сообщений с угрозами.

В пятницу, 31 января, объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила о новых эвакуациях. Письмо от шантажистов пришло с нового адреса временного почтового сервиса Guerrilla Mail. Анонимы пообещали выгнать на улицу учащихся нескольких десятков школ и гимназий и малышей из ряда садиков. Из районных судов на выход отправился пока только Красногвардейский.

Последний день января для Петербурга стал уже 36-м днем эвакуаций.

Фото: рixabay; объединенная пресс-служба судов Петербурга