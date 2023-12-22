На Финляндском вокзале прошел "Парад паровозов" в преддверии Дня Победы

В праздничном мероприятии приняли участие ветераны-железнодорожники.

Финляндский вокзал в Петербурге встретил "Парад паровозов" в преддверии Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Зрителями праздника стали жители Северной столицы и гости города. К перрону Финляндского вокзала прибыли ретролокомотивы. Горожане увидели поезда Российской Империи, Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и послевоенного времени - паровоз "Серго Орджоникидзе" серии СО 18-2018, грузовой ретро-локомотив серии ЭР 796-46 и знаменитая "Овечка" 1905 года постройки (Ов 324).

В праздничном мероприятии приняли участие ветераны-железнодорожники, воспитанники Малой Октябрьской железной дороги и волонтеры, председатель Совета ветеранов ОЖД Павел Марков и начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

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Фото: Telegram / СПб-Главный