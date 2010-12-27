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На Фермском шоссе таксист начал пальбу по бизнесмену
Сегодня, 9:56
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lesjasap
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На Фермском шоссе таксист начал пальбу по бизнесмену

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В Приморском районе ссора двух петербуржцев переросла в стрельбу по противнику.

В Приморском районе конфликт между таксистом и пассажиром обернулся стрельбой на улице города. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".
 
Около двух часов дня 7 ноября двое мужчин поспорили около дома номер 20 корпус 3 по Фермскому шоссе. Один из участников разговора на повышенных тонах был водителем “Янекс. Такси”, а второй - предприниматель, занимающейся оптовой продажей. После непродолжительных оскорблений, таксист с матом вытащил из салона автомобиля пистолет, похожий на “ОСУ” и произвел выстрелы в оппонента. Сообщается, что пуля повредила бизнесмену бедро. После выстрела нервный водитель скрылся с места происшествия. 
 
Известно, что стрелок использовал резиновые пули. 
Теги: выстрелы , обстрел , такси , таксист , фермерское шоссе
Категории: Новости СПб

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