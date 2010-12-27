На Фермском шоссе таксист начал пальбу по бизнесмену

В Приморском районе ссора двух петербуржцев переросла в стрельбу по противнику.

В Приморском районе конфликт между таксистом и пассажиром обернулся стрельбой на улице города. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Около двух часов дня 7 ноября двое мужчин поспорили около дома номер 20 корпус 3 по Фермскому шоссе. Один из участников разговора на повышенных тонах был водителем “Янекс. Такси”, а второй - предприниматель, занимающейся оптовой продажей. После непродолжительных оскорблений, таксист с матом вытащил из салона автомобиля пистолет, похожий на “ОСУ” и произвел выстрелы в оппонента. Сообщается, что пуля повредила бизнесмену бедро. После выстрела нервный водитель скрылся с места происшествия.

Известно, что стрелок использовал резиновые пули.