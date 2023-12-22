Мужчина показал петербурженке половой орган.

На Елагином острове заметили извращенца. В воскресенье вечером, 17 марта, хулиган, гуляя по парку, решил показать свой половой орган незнакомке. Девушка очень испугалась.

По информации Piter.tv, злоумышленник в черном пальто предлагал 24-летней петербурженке заняться любовью прямо на улице. Он пытался соблазнить ее. Увидев, как мужчина снимает штаны, посетительница парка испугалась и убежала. Она обратилась в полицию.

По словам пострадавшей, извращенцу на вид было около 45 лет. Лицо горожанина было опухшим.

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Фото: Pxhere