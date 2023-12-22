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На Елагином острове заметили извращенца
Сегодня, 10:34
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На Елагином острове заметили извращенца

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Мужчина показал петербурженке половой орган.

На Елагином острове заметили извращенца. В воскресенье вечером, 17 марта, хулиган, гуляя по парку, решил показать свой половой орган незнакомке. Девушка очень испугалась.

По информации Piter.tv, злоумышленник в черном пальто предлагал 24-летней петербурженке заняться любовью прямо на улице. Он пытался соблазнить ее. Увидев, как мужчина снимает штаны, посетительница парка испугалась и убежала. Она обратилась в полицию. 

По словам пострадавшей, извращенцу на вид было около 45 лет. Лицо горожанина было опухшим.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержан 41-летний подозреваемый в нападении на подростка на Дальневосточном проспекте.

Фото: Pxhere

Теги: елагин остров, извращенец в парке, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Степанов Олег
Сегодня 11:34

Извращенец это тот кто пишет взякую хрень на помойном Piter.tv.

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