На Дворцовой площади организовали выставку военной техники

Представлены танки, бронетранспортеры, артиллерийские установки и другая техника.

В четверг, 25 июля на Дворцовой площади Петербурга организовали выставку военной наземной техники. Представлены танки, бронетранспортеры, артиллерийские установки и другая техника. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.

Напомним, что в четверг в Петербурге проходит генеральная репетиция ко Дню военно-морского флота. В небе над Петербургом пролетели истребители, а на Васильевском острове зажгли Ростральные колонны. Из-за репетиции развели Дворцовый и Благовещенский мосты. Это спровоцировало серьезные пробки в центре Петербурга.

Также 25 июля в Петербург прибудет индийский фрегат "Таркаш". Его экипаж, совместно с китайскими и российскими военными моряками, возложит цветы на Пискаревском мемориальном кладбище в память о ленинградцах, которые погибли в Великой Отечественной войне.

В 2019 году День ВМФ отмечают 28 июля. Всего в нем примут участие 40 кораблей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что рестораторы на Рубинштейна готовы пойти на компромисс с местными жителями.

Фото, видео: Piter.TV