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На Дворцовой площади отключат освещение с 29 ноября
Сегодня, 12:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Дворцовой площади отключат освещение с 29 ноября

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Подсветка и освещение с 29 ноября по 4 декабря будут работать по особому графику.

На Дворцовой площади и прилегающих улицах с 29 ноября будет временно отключено освещение. Об этом сообщила администрация Центрального района.

Подсветка и освещение с 29 ноября по 4 декабря будут работать по особому графику в связи с подготовкой и проведением Видеомэппинга и Конкурса современного медиа искусства "Страна СВЕТА".

Во время репетиций фонари и художественная подсветка на Дворцовой площади и прилегающих улицах будут отключены: 

Штатное освещение будет возвращено 4 декабря с 23:30.

Фото: Piter.tv

Теги: дворцовая площадь, освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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