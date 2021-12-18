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Видео: на Дворцовой площади нарядили новогоднюю елку

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Ее украсили в ретро-стиле. Дизайнеры остановились на игрушках 50-60-х годов.

Сегодня, 18 декабря, закончили украшать новогоднюю ель на Дворцовой площади. Об этом сообщили горожане в социальных сетях. Они опубликовали видео с главным символом Нового года.

Петербуржцы приехали в центр Северной столицы, чтобы сделать снимки с елкой. В этом году дерево украсили в ретро-стиле. На лапки повесили игрушки 50-60-х годов.

В это время на Манежной площади собралась толпа. Родители и дети встали в очередь на Рождественской ярмарке, чтобы прокатиться на паровозике. Здесь горожане могут бесплатно покружиться и на двухъярусной карусели. Кроме того, жителям города предлагают покататься на коньках.

Фото: Instagram, irina_piter_13

 

Теги: дворцовая площадь, новогодняя елка, новый год, украшения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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emovdes
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