На Дворцовой открылся кинофестиваль «Послание к человеку»

Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов "Послание к Человеку" стартовал в Петербурге. Церемония открытия прошла на Дворцовой площади.

15 сентября на Дворцовой площади открылся 27 кинофестиваль «Послание к человеку». Торжественную церемонию открыл Вице-губернатор Санкт-Петербурга, руководитель Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов и известный кинорежиссер, директор фестиваля Алексей Учитель.

Петербуржцам и гостям города представился уникальный шанс - на гигантском экране, площадью более ста квадратных метров, была показана одна из важнейших премьер фестиваля – отреставрированная версия кинокартины Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом». Этот фильм получил статус одного из лучших фильмов всех времен и народов. Музыкальное сопровождение представил симфонический оркестр «Таврический».

Ведущими открытия были Агата и Павел Прилучные. Не смотря на дождь и жуткую погоду они смогли заразить публику отличным настроением.

Ярким финалом открытия стал концерт группы Therr Maitz, В 2016 году группе исполнилось 5 лет, к своему первому юбилею они подошли в статусе лучшего исполнителя в российском iTunes и AppleMusic. Основатель группы Антон Беляев рассказал, что сегодня коллектив впервые выступает на Дворцовой площади.

Международный кинофестиваль «Послание к Человеку» пройдет в Санкт-Петербурге до 22 сентября. На конкурс в 2017 году прислано более 7 тысяч заявок из 85 стран. 73 работы прошли отборочный тур и будут показаны в трех основных конкурсных программах фестиваля.

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Вера Иптышева, Олеся Сапожникова