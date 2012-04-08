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На Дунайском массовую пробку собрал водитель "Шевроле"
Сегодня, 19:03
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На Дунайском массовую пробку собрал водитель "Шевроле"

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Судя по фото, в аварии пострадала девушка.

Во Фрунзенском районе Петербурга 5 сентября произошло массовое ДТП. Об этом рассказали в социальных сетях. 

На перекрестке Дунайского проспекта и Будапештской улицы столкнулись шесть машин: Volkswagen, "Лада", Audi, Chevrolet Malibu, Toyota Land Cruiser и Great Wall. Больше всех повреждений получил "Шевроле". По словам очевидцев, водитель "Малибу" собрал всю пробку. Судя по фото, в аварии пострадала девушка. Информация о произошедшем уточняется. 

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, дунайский проспект, шевроле
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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