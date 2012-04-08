На Дунайском массовую пробку собрал водитель "Шевроле"

Судя по фото, в аварии пострадала девушка.

Во Фрунзенском районе Петербурга 5 сентября произошло массовое ДТП. Об этом рассказали в социальных сетях.

На перекрестке Дунайского проспекта и Будапештской улицы столкнулись шесть машин: Volkswagen, "Лада", Audi, Chevrolet Malibu, Toyota Land Cruiser и Great Wall. Больше всех повреждений получил "Шевроле". По словам очевидцев, водитель "Малибу" собрал всю пробку. Судя по фото, в аварии пострадала девушка. Информация о произошедшем уточняется.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб