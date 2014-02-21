На Думской задержали бармена, который выкрикивал нацистские лозунги под гимн России

Куйбышевский суд арестовал его на двое суток за мелкое хулиганство.

Стало известно, что несколько барменов в ночь на 31 марта в баре "GS" под гимн России вскидывали руки в нацистском приветствии и выкрывали лозунги "Зиг Хайль". Об этом сообщает "78.ru".

Бар находится на Думской улице. В полицию 1 апреля обратились члены общественных организаций с просьбой проверить факт проявления нацизма, а также неуважения к памяти павших в Великой Отечественной войне и памяти погибших в Блокаде Ленинграда, а также в период проведения специальной операции по борьбе с нацизмом на территории Украины.

Отмечается, что в тот же вечер полицейские задержали одного из барменов этого заведения. В понедельник, 4 апреля, Куйбышевский суд арестовал его на двое суток за мелкое хулиганство.

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Фото: pexels

