На Дороге Жизни автобус врезался в дерево: водителя зажало в кабине

Серьезная авария с автобусом произошла на Дороге Жизни. После ДТП машина улетела в дерево: у пассажиров переломы, водителя зажало в кабине.

Во второй половине четверга, 14 декабря, произошла серьезная авария с автобусом на Дороге Жизни. В районе Романовки общественный транспорт столкнулся с легковушкой. От удара автобус улетел в дерево, машина в забор.

У рейсовой машины серьезные повреждения. Как сообщают очевидцы, у восьми пассажиров различные переломы. А водителя зажало в кабине, так как в дерево автомобиль врезался как раз в районе его сидения. Информации о травмах людей из легковушки нет.

На месте работают экстренные службы: полиция, спасатели и скорая. Выясняются подробности инцидента.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург