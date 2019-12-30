На Чукотке нашли пропавшего мужчину, который провел в тундре без еды 16 дней

Мужчина перестал выходить на связь после сильной метели еще в декабре 2019 года.

На Чукотке нашли живым оленевода, который пропал в тундре 16 дней назад.

Бригадир олеводческого отряда "Пионер" пропал 21 декабря по пути в село Рыркайпий, куда выехал на снегоходе. Он перестал выходить на связь. Как выяснилось, во время сильной метели мужчина сбился с пути и заблудился. В итоге он оказался в 200 километрах от пункта назначения. Сотрудники поисково – спасательного отряда и коллеги не прекращали его поиски.

Как выяснилось, мужчина спасся в рыбацком домике. Он практически ничего не ел больше 2х недель, сильно исхудал, но его жизни ничего не угрожает.

Сегодня ранее: На Чукотке произошло мощное землетрясение.

Фото: ВКонтакте. СТРАНИЦА НОВОСТЕЙ