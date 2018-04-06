На Чугунной улице подожги щиток электропитания вышки сотовой связи

Утром в пятницу, 6 октября, в дежурную часть поступило сообщение о том, что вышку сотовой связи на Чугунной улице попытались поджечь.
Как стало известно Piter.TV, заявитель прибыл для установки причины отключения электропитания в вышке и обнаружил, что у щитка сломан замок и видны следы возгорания.
На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что суд Петербурга дал 3 года условно по делу о подрыве двери фейерверком.
Фото: pxhere
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