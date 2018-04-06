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На Чугунной улице подожги щиток электропитания вышки сотовой связи
Сегодня, 11:51
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

На Чугунной улице подожги щиток электропитания вышки сотовой связи

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В Калининском районе Петербурга неизвестный совершил поджог вышки сотовой связи. Решается вопрос о возбуждении дела.

Утром в пятницу, 6 октября, в дежурную часть поступило сообщение о том, что вышку сотовой связи на Чугунной улице попытались поджечь.

Как стало известно Piter.TV, заявитель прибыл для установки причины отключения электропитания в вышке и обнаружил, что у щитка сломан замок и видны следы возгорания.

На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга дал 3 года условно по делу о подрыве двери фейерверком.

Фото: pxhere

Теги: вышка сотовой связи, поджог, щиток
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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