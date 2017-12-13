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На Брянцева вечером жилые дома лишились электричества
Сегодня, 8:25
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lesjasap
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На Брянцева вечером жилые дома лишились электричества

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После 20 часов вечера в Калининском районе жителям нескольких улиц отключили электричество. За последние несколько недель такая ситуация повторяется  завидной регулярностью. Сообщается, что пострадали владельцы квартир по улице Брянцева и Тимуровской. Отсутствие света коснулось не только жилые дома. Было обесточено локальное отделение Скорой помощи. 

Петербуржцы связывают подобные инциденты с запуском новой подстанции от Ленэнерго, которую необходимо “довести до ума”. Пару раз в районе наблюдались резкие скачки напряжения, дважды “вырубался” свет. 

Напомним, что недавно электроэнергия временно пропадала на Лиговском проспекте и НИИ имени Джанелидзе.
 

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Категории: Новости СПб Происшествия

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