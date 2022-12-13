На Братской улице потушили садовый домик

Огонь охватил все здание площадью 21 "квадрат".

На Братской улице полыхал садовый домик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел сегодня, 11 марта, в 15:10. Тушить возгорание отправились 10 спасателей и две спецмашины.

Огонь охватил все здание площадью 21 "квадрат". Пожарные ликвидировали пламя за 51 минуту.



Сведения о пострадавших не поступали. На данный момент устанавливается причина случившегося.



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Фото: Pxhere