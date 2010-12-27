На Белорусской улице подвыпивший водитель смял шесть машин

Вечером 14 сентября городской "шумахер" врезался в шесть неподвижных машин.

На Белорусской улице произошла авария. Как сообщают очевидцы, мужчина в нетрезвом состоянии ударил на своем пути шесть припаркованных автомобилей. Инцидент случился около половины одиннадцатого вечера 14 сентября.

Автор поста в группе “ДТП и ЧС по Санкт-Петербургу” написал, что автолюбитель только “слегка собрал шесть машин”. Пользователи социальной сети ВКонтакте уверяют, что автомобили задеты пьяным водителем далеко не “слегка”, а кто-то даже удивляется, что после происшествия его “слегка” не побили.

По информации от представителей правоохранительных органов, водитель оказался пожарным. Утром но должен был заступить на смену. Из машины мужчина выходил с помощью сотрудников ГИБДД, так как не мог самостоятельно держаться на ногах.