На "Авито" продают уникальный петербургский домен за 80 миллионов рублей

Объявление просмотрели более ста человек.

Во вторник, 8 декабря, на сайте объявлений "Авито" обнаружили продажу уникального интернет-домена "Петербург.рф".

Владелец запросил 80 миллионов рублей, объявление разместили 1 декабря, его просмотрели более ста человек.

Самый красивый домен самого красивого города уточняется в описании.

Купить домен можно на аукционе, который продлится до 31 декабря этого года.

Ранее мы писали, что в преддверии Нового года живую елку в Петербурге можно купить за 950 рублей.

Фото: скриншот сервиса "Авито"