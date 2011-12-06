  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На "Авито" продают уникальный петербургский домен за 80 миллионов рублей
Сегодня, 18:19
41
smirenny

На "Авито" продают уникальный петербургский домен за 80 миллионов рублей

0 0

Объявление просмотрели более ста человек.

Во вторник, 8 декабря, на сайте объявлений "Авито" обнаружили продажу уникального интернет-домена "Петербург.рф".

Владелец запросил 80 миллионов рублей, объявление разместили 1 декабря, его просмотрели более ста человек. 

Самый красивый домен самого красивого города

уточняется в описании.

Купить домен можно на аукционе, который продлится до 31 декабря этого года.

Ранее мы писали, что в преддверии Нового года живую елку в Петербурге можно купить за 950 рублей.

Фото: скриншот сервиса "Авито"

Теги: домен, продажа домена
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии