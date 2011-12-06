На "Авито" продают уникальный петербургский домен за 80 миллионов рублей

Во вторник, 8 декабря, на сайте объявлений "Авито" обнаружили продажу уникального интернет-домена "Петербург.рф".
Владелец запросил 80 миллионов рублей, объявление разместили 1 декабря, его просмотрели более ста человек.
Самый красивый домен самого красивого города
уточняется в описании.
Купить домен можно на аукционе, который продлится до 31 декабря этого года.
Ранее мы писали, что в преддверии Нового года живую елку в Петербурге можно купить за 950 рублей.
Фото: скриншот сервиса "Авито"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все