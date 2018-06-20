На Арктическом форуме представили сенсационный вездеход "Шерп"

Он способен выезжать из воды на лёд и преодолевать метровые преграды.

В четверг, 11 апреля, на Арктическом форуме представили вездеход "Шерп". Об этом сообщает пресс-служба комитета по делам Арктики.

Это чудо техники стало настоящей сенсацией форума.

Частью экспозиции Санкт-Петербурга на Пятом Международном арктическом форуме 2019 стал вездеход "Шерп". Тест-драйв на вездеходе на площадке Форума вызвал ажиотаж сказано в сообщении

"Шерп" способен выезжать из воды на лёд и преодолевать метровые преграды. Так, вездеход может следовать под углом 35 градусов песчаные и каменистые грунты, болотистые участки.

Ранее мы сообщали о том, что во время проходящего в Северной столице международного форума "Арктика – территория диалога" состоялась встреча Владимира Путина с президентом Исландии. Главы стран обсудили будущее Арктики и Арктического совета. По словам президента Исландии Гудни Йоханнессона, "в Арктике есть гораздо больше объединяющего, нежели разделяющего нас".

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Видео:комитет петербурга по делам арктики