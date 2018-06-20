Замначальника петербургской полиции Николай Роговой уходит в отставку

Генерал пробудет на службе еще 30 дней, а после сложит с себя полномочия.

Заместитель начальника ГУ МВД генерал-майор Николай Роговой написал рапорт об уходе по собственному желанию. Об этом сообщают городские СМИ.

Генерал пробудет на службе еще 30 дней, а после сложит с себя полномочия. В начале мая Роговому исполняется 61 год и 7 мая у него истекает срок контракта. Предположительно, это и стало причиной решения замначальника уйти в отставку.

По данным "Фонтанки" существует и другая версия. Якобы Роговой принял решение уйти после визита московской проверки, которая объявила ему выговор. СМИ пишет, что взыскание замначальника МВД получил за "нарушение требований инструкции по организационно-штатной работе". В частности отмечается, что он использовал сотрудника ГУ МВД в качестве личного секретаря.

Николай Роговой занял пост заместителя начальника ГУ МВД с 2011 года.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти