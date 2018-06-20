В Петербурге собираемость налогов увеличилась на 15%

Кроме того, растут поступления в бюджет налога на доходы физических лиц.

В четверг, 11 апреля, стало известно о том, что в Петербурге собираемость налогов увеличилась. Об этом сообщили в Смольном.

Так, согласно данным налоговой службы в Северной столице за первый квартал нынешнего года собираемость всех видов налогов выросла на 15%. Также в администрации города заявили, что выросли поступления в бюджет налога на доходы физических лиц.

В данный момент перед правительством Северной столицы стоит задача увеличить бюджет Петербурга в 3-4 раза. Как заявил руководитель Управления ФНС России по городу Александр Гнедых, задача пополнения доходов бюджета Петербурга до 1 триллиона рублей будет решена.

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