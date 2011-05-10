На Алтае нашли кости денисовцев возрастом 200 тыс. лет

Рядом с костями нашли каменные орудия.

На Алтае ученые обнаружили кости денисовцев. Возраст находки составляет порядка 200 тыс. лет. Об этом пишет Livescience.com.

Отмечается, что кости нашли в Денисовской пещере. Рядом обнаружили специалисты каменные орудия вымерших гоминидов.

В Денисовской пещере с 1984 года ведутся раскопки, за это время было найдено более 3,7 тыс. фрагментов костей. Оказалось, среди костей были найдены те, которые принадлежат гоминидам. Предполагается, что денисовцы питались оленями, газелями бизонами, а также шерстистыми носорогами. Останки этих животных также были найдены в пещере.

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