  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Алтае нашли кости денисовцев возрастом 200 тыс. лет
Сегодня, 9:32
77
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

На Алтае нашли кости денисовцев возрастом 200 тыс. лет

0 0

Рядом с костями нашли каменные орудия.

На Алтае ученые обнаружили кости денисовцев. Возраст находки составляет порядка 200 тыс. лет. Об этом пишет Livescience.com.

Отмечается, что кости нашли в Денисовской пещере. Рядом обнаружили специалисты каменные орудия вымерших гоминидов.

В Денисовской пещере с 1984 года ведутся раскопки, за это время было найдено более 3,7 тыс. фрагментов костей. Оказалось, среди костей были найдены те, которые принадлежат гоминидам. Предполагается, что денисовцы питались оленями, газелями бизонами, а также шерстистыми носорогами. Останки этих животных также были найдены в пещере.

Ранее мы писали, что в России вступил в силу закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам. 

Фото: pixabay 

Теги: денисовцы
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии