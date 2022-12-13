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На 4-й линии В.О. на цокольном этаже вспыхнул компрессор
Сегодня, 10:27
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На 4-й линии В.О. на цокольном этаже вспыхнул компрессор

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Пожар тушили 10 спасателей.

На 4-й линии В.О. в доме № 5 произошел пожар. На цокольном этаже вспыхнул компрессор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Очевидцы позвонили  в "112"  в 09:37 утра. В это время пламя охватило два квадратных метра.

Пожар произошел в помещении площадью 15 "квадратов". Тушить цокольный этаж приехали 10 спасателей на двух спецмашинах.

В 10:03 пожар был локализован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: на улице Воскова ночью во время пожара пострадал петербуржец.

Фото: Piter.tv

Теги: 112, горел компрессор, мчс, пожар на васильевском острове
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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